PSD diz que fica a “sensação” de que “falta de preparação levou ao descontrolo da Covid-19”

O Partido Social Democrata (PSD) defendeu esta quinta-feira que, após a reunião no Infarmed, fica a “sensação” de que a “falta de preparação levou ao descontrolo da Covid-19”. O deputado e vice-presidente da bancada do PSD, Ricardo Baptista Leite, insistiu que é preciso que o Governo mude “radicalmente a estratégia” no que toca aos testes e fazer o “isolamento em tempo adequado” para se retome o controlo da pandemia.

“Ainda não se conseguiu retomar o controlo da situação pandémica em Portugal. Aliás, fica-se com a sensação de que a falta de preparação levou ao descontrolo da Covid-19 no nosso país”, lamentou Ricardo Baptista Leite, à saída da reunião do Infarmed, onde foi discutido o prolongamento do estado de emergência e foi feito um balanço sobre o impacto das medidas de contenção tomadas pelo Governo para responder à pandemia.

Ricardo Baptista Leite alertou que, segundo os especialistas, ainda haverá “longas semanas pela frente, com uma sobrecarga no sistema de saúde”, o que poderá colocar em risco “a resposta dos cuidados intensivos” e levar a “um potencial aumento de óbitos, que tipicamente têm uma décalage de 10 dias a seguir ao pico do número de infeções”.

O ‘vice’ da bancada social-democrata referiu ainda que, segundo dados revelados pelos peritos, as medidas restritivas adotadas pelo Governo, que tiveram “grande impacto económico”, “não vão surtir a totalidade dos efeitos desejados” no que toca à redução do número de casos de infeção para um nível “gerível”.

“Sem mudar radicalmente a estratégia de testagem e isolamento em tempo adequado não vamos conseguir conter a pandemia”, disse ainda Ricardo Baptista Leite.