PSD diz que Ponte Nova vai ficar pronta apesar do embargo da Câmara do Funchal

O PSD defendeu que a origem do embargo à Ponte Nova, decretado pela Câmara Municipal do Funchal, se deveu a motivos político partidários, mas que mesmo assim o Governo Regional vai terminar a obra.

“O embargo à Ponte Nova teve o intuito de prejudicar o Governo, já que o projeto que foi executado é exatamente o mesmo que a Câmara embargou há cerca de um ano e meio”, afirmou Rui Abreu, deputado do PSD.

O social democrata diz que a decisão da autarquia dificultou a vida tanto aos automobilistas como às pessoas que circulam na zona da Ponte Nova.

“Logo que foi permitido, o Governo, num mês e meio, concluiu os trabalhos e contribuiu de forma decisiva para a melhoria do trânsito na cidade do Funchal, ao contrário do que tem feito a Câmara”, referiu o deputado do PSD.

Para além da ponte o social democrata destaca o trabalho efectuado pelo Governo Regional nas Ruas 31 de Janeiro e 5 de Outubro, com a repavimentação destas vias.

“Isto significa que o Governo investe não só nas câmaras que são presididas pelo PSD, mas em todas as câmaras sem exceção”, acrescentou.