PSD e CDS-PP criticam Pedro Marques por não ter feito nada pela Madeira

O PSD e o CDS-PP concordaram que Pedro Marques, anterior ministro do Planeamento e Infraestuturas, nada fez pela Madeira, durante a sessão plenário que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

Durante a sessão plenária, Eduardo Jesus, deputado do PSD, criticou o “ataque intencional” feito à Madeira pela República que de “forma obcecada” quer chegar ao poder na Região a qualquer custo.

O social democrata acusou Pedro Marques, por entre outras coisas, “ter amarrado” a revisão subsídio de mobilidade.

“Pedro Marques não fez nada pela Madeira”, disse Eduardo Jesus.

Pelo mesmo tom alinhou o CDS-PP, que através de Rui Barreto, disse que Pedro Marques revelou desinteresse pela Madeira e desrespeitou o parlamento regional quando “não veio prestar esclarecimentos” na comissão de inquérito à gestão da TAP, acrescentando ainda que este foi o ministro do desinvestimento em Portugal.

“Nunca mostrou interesse em resolver problema nenhum na Madeira”, disse Rui Barreto sobre Pedro Marques.

Durante a sessão plenária Raquel Coelho, deputada do PTP, afirmou que quem hipotecou a autonomia da Madeira foi o governo PSD com o descalabro das contas públicas da Madeira.

“Abusaram dessa autonomia e não serviram a Região”, disse a deputada trabalhista. “Esqueceram-se dos 6 mil milhões de euros de dívida bem como da dívida oculta, questionou.

“E agora criticam a República por falta de autonomia quando não mereceram essa autonomia”, acrescentou a deputada do PTP.

Eduardo Jesus respondeu que se recorda bem da recuperação que a região teve depois da sua autonomia, e do trabalho efectuado pelo governo do PSD na melhoria das condições de vida da população, bem como da recuperação estrutural da Região.

“O PSD está a pagar as contas de uma falência de é do PS”, respondeu Eduardo Jesus.

O PS abordou ainda as escolhas de Rui Rio, presidente do PSD, para as eleições europeias. “Rui Rio deu um golpe à autonomia e às regiões ultraperiféricas”, disse Victor Freitas, deputado do PS. “Quando aceitam que uma candidata seja representante da Madeira e dos Açores está tudo dito sobre o que acham sobre a autonomia”, vincou.