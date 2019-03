PSD exige à República reforço dos funcionários aduaneiros na Madeira e Porto Santo

Os deputados do PSD na Assembleia da República exigiram ao Governo de António Costa explicações sobre o reforço dos funcionários aduaneiros na Madeira e no Porto Santo. Além disso, os deputados preocupam-se também com os impactos do Brexit nos portos e aeroportos da Região Autónoma da Madeira.

A deputada Sara Madruga da Costa referiu que atualmente “são bem evidentes as carências de trabalhadores aduaneiros” na Alfândega, nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, “imagine-se num futuro próximo com o Brexit e com a eventual saída do Reino Unido na União Europeia”.

A deputada madeirense preocupa-se com o reduzido número de funcionários aduaneiros na Madeira, mas especialmente no Porto Santo, “bem como a ausência de medidas efetivas da República para minimizar os impactos do Brexit na Região”.

Os deputados formularam uma pergunta ao Governo da República, onde questionam quantos trabalhadores aduaneiros é que vão ser colocados na Região Autónoma da Madeira, depois de um anúncio do Primeiro-ministro sobre a colocação de mais 60 trabalhadores.