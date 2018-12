PSD lamenta que executivo do Funchal não conceda estacionamento gratuito na época natalícia

O vereador do PSD na Câmara Municipal do Funchal, Jorge Vale, lamentou que o executivo camarário não tenha concedido estacionamento gratuito na época natalícia aqueles que fizessem compras no comércio da baixa da cidade.

“Propusemos que nos meses de dezembro e janeiro a autarquia pudesse conceder uma isenção de duas horas no pagamento dos parquímetros, para as pessoas que façam compras na Cidade. A nossa proposta positiva foi recusada”, explicou Jorge Vale.

Para o social democrata esta seria uma “medida estruturante” para dinamizar o comércio o centro da cidade que teria “um custo marginal” para a autarquia, que permitiria trazer mais pessoas para o centro do Funchal.

Jorge Vale disse ainda que sobre o voto de protesto apresentado pela autarquia ao Governo Regional.

“O Estado vem de uma forma unilateral, de uma forma prepotente dizer como é que a Região deve gerir os dinheiros públicos. Nós não concordamos com esta ingerência de uma forma unilateral. É uma questão de justiça e de retidão”, afirmou o social democrata.