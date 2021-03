PSD Madeira cancela Chão da Lagoa e rentrée no Porto Santo

O PSD Madeira decidiu cancelar a Festa do Chão da Lagoa e o comício da rentrée política que tradicionalmente decorre no Porto Santo, pelo segundo ano consecutivo, devido à situação da pandemia da covid-19.

“O PSD/Madeira informa que tanto a Festa do Chão da Lagoa quanto a rentrée política no Porto Santo estão canceladas, neste ano de 2021”, lê-se no comunicado distribuído pela estrutura social democrata da região.

Esta decisão tem por base a “evolução da pandemia e as orientações que têm sido emanadas pelas autoridades de saúde no respeitante ao risco de eventos de massas no contexto da covid-19”, referem os sociais-democratas madeirenses.

Outro motivo alegado é “o plano de vacinação em curso e as suas previsões em matéria de alcance”.

O PSD/Madeira sublinha que o cancelamento destes dois eventos “é decidido em nome da salvaguarda da saúde pública” e pelo facto de a “grande maioria da população, segundo as estimativas atuais, estará vacinada contra a covid-19 apenas no próximo mês de setembro”.

A Festa Anual do Chão da Lagoa acontece anualmente no final de julho e costuma contar com a presença do líder nacional do partido. Em 2020, o evento também foi cancelado.

O mesmo aconteceu com o comício do Porto Santo, que acontece em agosto.

Os sociais-democratas salientam que, como “cidadãos conscientes, têm o dever e a obrigação de garantir que nada prejudique o esforço coletivo que tem vindo a ser assumido no combate e contenção deste vírus e a consequente salvaguarda da saúde individual e coletiva”.

No documento, o PSD/Madeira também realça o “excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Governo Regional no respeitante à contenção da covid-19” e o “papel de todos os profissionais que continuam na linha da frente deste combate”.

O partido da maioria na Madeira “enaltece a responsabilidade que todo o povo madeirense tem vindo a demonstrar”, complementando que esta postura se deve manter para que os residentes na região continuem a “ser exemplo e possam regressar, em breve, à normalidade, ainda mais fortes”.

Segundo os últimos dados divulgados na quinta-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou 53 novos casos infeção por SARS-CoV-2 e 95 recuperados, somando 1.350 situações ativas e um total de 7.086 doentes desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.508.786 mortos no mundo, resultantes de mais de 112,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.243 pessoas dos 802.773 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.