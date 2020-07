PSD-Madeira defende resposta domiciliária às altas problemáticas

A solução para as altas problemáticas na Região Autónoma da Madeira (RAM) no entender do deputado do PSD-Madeira Bruno Melim passa por uma resposta domiciliária. “O posicionamento do Governo é exatamente o de criar condições para manter os idosos nos seus contextos”, realçou.

Os partidos debatiam em reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira, um projeto de resolução do PS para a criação de uma estratégia regional para a gestão das altas problemáticas.

“Há aqui uma ideia de que o caminho é institucionalizar a torto e a direito e isso não defende a dignidade dos nossos idosos”, vincou o deputado.

Bruno Melim referiu que a rede regional de cuidados continuados vai ser brevemente alargada e reforçada no número de camas, de forma a dar resposta às situações de alta clínica em que os idosos não reúnam as condições para regressar a casa.