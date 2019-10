PSD-Madeira exige que Estado “cumpra com as suas obrigações” na mobilidade aérea e marítima

Os candidatos do PSD-Madeira às eleições legislativas de 6 de outubro exigem que o Governo da República “cumpra com as sua obrigações e que passe das intenções aos atos” relativamente às questões da mobilidade aérea e marítima.

A candidata Helena Leal afirmou, na passada segunda-feira, que ao longo dos últimos quatro anos “o Primeiro-ministro de Portugal não mostrou qualquer sensibilidade para com os madeirenses e porto-santenses ao não cumprir com as suas obrigações, violando princípios constitucionais, como o princípio da continuidade territorial, e ao não facilitar a resolução de questões que se prendem com a nossa insularidade e ultraperiferia”.

Referindo-se ao novo modelo de subsídio para a mobilidade aérea, que foi aprovado na Assembleia da República no final da legislatura, a social-democrata disse que a preocupação do seu partido é que, para além desta aprovação, se garanta a sua execução”.

Helena Leal recordou que esta alteração já tinha sido aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa da Madeira e que “só não foi implementada mais cedo porque, quando chegou à Assembleia da República, todos os partidos votaram a favor, à exceção do PS que, nessa votação e através do agora cabeça de lista às Legislativas, optou pela disciplina ao seu partido e não por defender os interesses da Região”.

A candidata defendeu que é também essencial que a continuidade territorial entre a Madeira e o continente português se cumpra por via marítima, e que durante todo o ano, a Região possa ser servida por uma ligação que assegure a circulação de pessoas e bens, assumida pelo Estado.

“António Costa e o PS, mas, também, o PS da Madeira e os seus deputados à Assembleia da República, sempre usaram a questão da mobilidade como uma arma política e, com isso, prejudicaram a Madeira e os madeirenses ao julgar que estavam a prejudicar o Governo Regional para ganhar as eleições. Como é evidente, não resultou, já que António Costa perdeu as europeias, perdeu as regionais e vai perder as legislativas”, rematou o candidato Paulo Neves.

Cláudia Monteiro de Aguiar questiona Comissão Europeia sobre fungo que pode afetar produção da banana

A eurodeputada do PSD, Cláudia Monteiro de Aguiar, questionou a Comissão Europeia sobre o fungo Fusarium oxysporum ou Tropical Race 4 (TR4), que pode contaminar mais de 80% das espécies de banana atualmente cultivadas e levar à perda da totalidade das plantações.

Ora, já foi confirmada a chegada do fungo ao continente americano, e é neste sentido que a social-democrata pretende saber que medidas de prevenção e combate é que estão a ser tomadas pela Comissão Europeia, junto dos países afetados, bem como o impacto económico que terá a disseminação do fungo na produção europeia, e em particular na Região Autónoma da Madeira.