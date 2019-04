PSD mostra-se incrédulo com rejeição do PS em Machico de votos de congratulação sobre medidas sociais

O PSD mostrou-se incrédulo com a rejeição do PS de votos de congratulação, apresentados pelos sociais democratas referentes a medidas sociais, implementadas para a freguesia de Machico, como por exemplo a redução dos preços dos passes sociais e das mensalidades escolares, a reabilitação dos jardins e do Solar de São Cristovão, e a implementação de diversos programas de emprego.

“Todos estes votos apresentados pelo PSD foram rejeitados pela maioria socialista, manifestando claramente que são contra estas medidas de apoio à população, deixando os membros do PSD incrédulos pela decisão do PS”, sublinharam os sociais democratas da Assembleia de Freguesia de Machico.

O PSD denunciou ainda os “sucessivos erros praticados” pelos órgãos do executivo socialista, relativamente aos direitos da oposição. entre essas situações esteve a colocação de uma acta, à votação, que possuía um sentido de voto diferente daquele que foi praticado na última reunião de assembleia e também divergente do sentido de voto da ata minuta, uma situação que os sociais democratas dizem ser “relativamente recorrente” o que tem obrigado à interrupção dos trabalhos para que se proceda à devida retificação e a nova votação.