PSD pede à Câmara de Machico que resolva questão do cemitério do Porto da Cruz

O PSD diz-se preocupado com a situação atual do novo cemitério do Porto da Cruz. O partido critica a “falta de operacionalidade” do executivo socialista em arranjar uma solução para o facto de o cemitério ter ficado desativado, depois de um deslizamento de terras da Ribeira do Juncal. Para o PSD está em causa minimizar o sofrimento das famílias em luto.

O facto de o executivo socialista ainda não ter requerido uma análise do Laboratório da Engenharia Civil “é lamentável”, diz o PSD, apesar dos “danos avultados de difícil reparação”.

O partido social-democrata refere também que, depois de o Governo Regional ter estabilizado toda a escarpa da Ribeira do Juncal e o respetivo cemitério, que se demonstrou disponível para ajudar a freguesia do Porto da Cruz, “aguardando, assim, a resolução do executivo municipal socialista, que tarda em chegar”.

Pede ainda à Câmara Municipal de Machico que tenha uma maior preocupação em relação a fornecer informação às famílias sobre a transladação dos corpos.