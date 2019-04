PSD pede fim do tratamento diferenciado de trabalhadores da RTP Madeira

Os deputados do PSD na Assembleia da República pediram o fim do tratamento diferenciado dos trabalhadores da RTP Madeira bem como a harmonização das tabelas salariais e das progressões desses mesmos trabalhadores perante os outros centros da RTP, de acordo com um projecto de resolução da autoria dos sociais democratas.

O projecto de resolução alerta para “situações verdadeiramente inadmissíveis” de “clara discriminação” dos trabalhadores da RTP Madeira face a outros centros da RTP.

Entre as situações de discriminação está o “desfasamento entre as tabelas salariais e a progressão das carreiras” dos trabalhadores da RTP Madeira bem como na “reprovação de todas as candidaturas” desses mesmos trabalhadores no Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários do Estado.

Os sociais democratas recomendam ao governo central que “harmonize as tabelas salariais e as progressões nas

carreiras” dos trabalhadores da RTP Madeira e o fim do tratamento diferenciados face a outros centros da RTP.

O projecto de resolução contou com o contributo de Paulo Neves, Rubina Berardo e Sara Madruga da Costa, deputados do PSD, eleitos pela Madeira, para a Assembleia da República.