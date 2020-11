PSD pede majoração para financiar universidades das regiões autónomas

A deputada do PSD, Sónia Silva, reivindicou que a República concedesse uma majoração para o financiamento das universidades das regiões autónomas, durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira. A social democratas diz que o financiamento destas instituições são competência do Estado, acrescentando que as verbas concedidas pelo Estado são insuficientes face aos sobrecustos da insularidade e ultraperiferia.

Sónia Silva diz que a Universidade da Madeira iria receber mais quatro milhões de euros se tivesse existido majoração. Esta verba teria como intuito alargar a oferta formativa e de investigação, a internacionalização, o aumento do número de alunos e docente, a transformação digital, a reabilitação de infraestruturas e a construção de um edifício pedagógico científico.

A social democrata criticou o chumbo dado pelo PS a esta medida na Assembleia da Madeira. Sónia Silva referiu que este “partido matreiro” para além de ter chumbado a majoração das universidades das regiões autónomas decidiu atribuir um “financiamento discriminatório” para a Universidade dos Açores através de um contrato-programa de 1,2 milhões de euros.

“Concordamos com o contrato-programa, mas esse devia ser extensível à Madeira”, disse a deputada do PSD.