PSD preocupado com operação 5G da Huawei

O PSD vai pedir para ter acesso ao memorando entre a Meo e a Huawei para o desenvolvimento da tecnologia 5G – a próxima geração de redes móveis -, assinado durante a visita do Presidente chinês Xi Jinping a Portugal, em dezembro passado.

A notícia é avançada pelo ”Público” que informa também que a vice-presidente da bancada Rubina Berardo admitiu ver com “muita preocupação” a reserva dos “aliados naturais” de Portugal sobre a utilização desta tecnologia pelo fabricante chinês de telemóveis, na sequência dos alertas deixados ao Governo por uma comitiva liderada pelo presidente da Comissão Federal das Comunicações dos EUA (FCC) Ajit Pai, que esteve em Lisboa.

Em dezembro do ano passado, o comissário europeu Andrus Ansip mostrou preocupação com a expansão da Huawei na Europa pelo facto de as empresas tecnológicas chinesas poderem ser forçadas a fornecer informações aos serviços secretos da China. Fora da Europa há países como a Austrália que decidiram bloquear a participação da Huawei no projecto de criação de redes 5G no país”