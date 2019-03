PSD quer mais espaços de lazer para crianças e famílias no Funchal

A Vereadora do PSD na Câmara Municipal do Funchal, Joana Silva, voltou a insistir esta quinta-feira na necessidade de o Funchal avançar para a criação da Cidade da Criança nos Jardins do Lido. Em Reunião de Câmara Joana Silva diz que esta era uma forma de suprimir uma “necessidade premente da cidade: espaços de lazer seguros e condignos para as crianças e famílias”.

Esta proposta do partido foi aprovada por unanimidade em julho de 2018 em Reunião de Câmara “mas ainda não saiu do papel”, relata a Vereadora social-democrata.

“Não existe qualquer intenção por parte deste executivo em dar seguimento a essa proposta [Cidade da Criança], o que nos preocupa, uma vez que atualmente na Cidade do Funchal existem muito poucas estruturas e em condições para que as crianças possam desfrutar de um dia em família”, afirmou Joana Silva.