PSD reivindica a Pedro Nuno Santos resolução da mobilidade da Madeira

O PSD afirmou que o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, tem sete meses, para resolver o problema da mobilidade da Madeira, algo que Pedro Marques, o anterior ministro, não fez em 40 meses. O social democrata criticou ainda os resultados apresentados pela TAP e referiu que a Madeira ajudou a que companhia aérea tivesse menos prejuízos tendo em conta que é uma operação lucrativa.

Os sociais democratas apelaram ao executivo central que de “uma vez por todas” se resolva esta situação da mobilidade. A posição foi manifestada por Paulo Neves, deputado do PSD, na Assembleia da República, durante uma reunião com o presidente da Ordem dos Economistas.

Foi ainda dito por Paulo Neves que Pedro Marques “não resolveu” o problema da mobilidade da Madeira, e que relativamente a este assunto o governo central tem assobiado para o lado, apesar da insistência do PSD no sentido de melhorar as ligações com as regiões autónomas.

O deputado do PSD diz que Pedro Nuno Santos tem agora sete meses para resolver a situação, assegurando que o PSD vai ser “muito exigente” com o novo governante.

Paulo Neves pronunciou-se ainda sobre os resultados da TAP O social democrata lamentou sublinhou que a companhia aérea “apresenta prejuízo como um todo, mas com a apresenta lucro”, acrescentando que em contrapartida a empresa “dá é preços elevados e um mau serviço”.

O social democrata disse ainda não aceitar que a TAP corte a ligação com Caracas, na Venezuela, lembrando que o serviço público também se faz para as comunidades.