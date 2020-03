PSD reivindica financiamento igual para Universidade da Madeira e dos Açores

O PSD reivindicou na Assembleia Legislativa da Madeira um financiamento igual para as Universidades da Madeira e dos Açores.

Os sociais democratas ressalvam que a ambas as universidades “sobressaem diversas assimetrias” face às instituições de ensino superiores do território nacional, um tratamento

O PSD afirma que uma “descriminação positiva” da Madeira e dos Açores permitiria uma promoção de vantagens competitivas no contexto do ensino superior e da investigação científica e da inovação.

O partido salienta que em termos orçamentais tem existido mais apoio às universidade do Continente do que às da Madeira e dos Açores o que no entender dos sociais democratas é “uma gritante descriminação, falta de empatia, e de sensibilidade” tendo em consideração a insularidade e ultraperiferia das regiões autónomas.

O PSD critica o Governo da República por atribuir maior financiamento às Universidade dos Açores e de desprezar de “forma discriminatória e inaceitável” a Universidade da Madeira.

Os sociais democratas referem que apresentaram um aditamento, para o Orçamento do Estado, que visava atribuir uma majoração às Universidades da Madeira e dos Açores que acabou por ser chumbado.