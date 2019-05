PSD satisfeito com regularização de salários mas insiste em auditoria à Frente Mar

O PSD está satisfeito com a regularização dos salários aos funcionários da empresa municipal frente Mar Funchal, garantidas ao vereador social-democrata na Câmara Municipal do Funchal Elias Homem de Gouveia pelo Presidente da Câmara, Paulo Cafôfo. No entanto,

No entanto, o Vereador sublinha que continua “à espera da Auditoria à Frente Mar”, para que a “neblina que paira sobre esta empresa se dissipe”.

Elias Homem de Gouveia fez questão de salientar que sendo a Frente Mar uma empresa municipal tem como principal responsável o executivo socialista da CMF, e, por isso, insiste para que a Autarquia dê prioridade a esta empresa e “cumpra com as recomendações e deliberações”.

“Continuamos à espera da Auditoria à Empresa Frente Mar Funchal. Já em 2018 o PSD sugeriu que fosse feito um inquérito à empresa. Este ano, em Assembleia Municipal foi aprovada a proposta para a criação de uma Comissão de Acompanhamento à Auditoria da Frente Mar”, referiu o vereador do PSD.