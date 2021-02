PSI 20 acompanha Europa em alta. EDP, EDP Renováveis e BCP impulsionam praça nacional

A bolsa portuguesa arrancou esta quarta-feira a negociar em alta, em linha com as principais congéneres. O principal índice bolsista português (PSI 20) cresce 0,57%, para 4.864,11 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX avança 0,20%, o britânico FTSE ganha 0,57%, o francês CAC 40 soma 0,39% e o espanhol IBEX 35 sobe 0,49%. A negociação bolsista no Velho Continente é impulsionada pelo ânimo dos investidores nas principais praças mundiais, com os novos estímulos na economia norte-americana com o suporte da Fed, apesar dos receios de inflação e os planos de vacinação contra a Covid-19 em vários países a animar os investidores.

Na bolsa portuguesa, a negociação é impulsionada pelo BCP e pelas empresas da EDP. A EDP Renováveis ganha 1,35%, para 22,45 euros, a EDP soma 1,16%, para 4,97 euros, e o BCP valoriza 1,08%, para 0,128 euros.

No mercado petrolífero, o Brent, que é negociado em Londres e é referência para Portugal, cai 0,23%, para 61,13 dólares. Já em Nova Iorque, o WTI perde 0,10%, para 58,30 dólares.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,10% face ao dólar, para 1,212 dólares. Já a negociação do euro com a libra está inalterável, com o euro a valer 0,876 libras. A libra aprecia 0,13% perante o dólar, para 1,383 dólares.

[Informação atualizada pela última vez pelas 8h25]