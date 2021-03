PSI 20 acompanha Europa em queda que enfrenta novos receios com a pandemia. BCP e Galp pressionam bolsa nacional

A bolsa portuguesa negoceia esta quarta-feira em terreno negativo, acompanhando as congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) cai 0,49%, para 4,852,86 pontos.

Entre os principais índices europeus, o alemão DAX perde 0,73, o britânico FTSE 100 recua 0,66%, o francês CAC 40 cai 0,74% e o espanhol IBEX 35 desce 1,10%. Os investidores estão novamente preocupados com o recente aumento de novos casos confirmados de Covid-19, na Europa, com países como a Alemanha, França e Itália a recuarem nos processos de desconfinamento e a avançarem, novamente, com medidas de restrição.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) manifestou no dia 19 de março preocupação com o aumento pela quarta semana consecutiva do número de casos de Covid-19 “na maior parte das regiões” do mundo. “Depois de seis semanas de diminuição do número de casos, estamos a ter a quarta semana consecutiva com aumento de casos”, assinalou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acrescentando que os casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 “estão a aumentar na maior parte das regiões” do mundo e que isso “é preocupante”.

Na bolsa portuguesa, os títulos do Banco Comercial Português (BCP) e da Galp Energia são os que mais penalizam o PSI 20. O banco liderado por Miguel Maya cai 1,72%, para 0,1141 euros, e a petrolífera nacional recua 1,31%, para 9,764 euros.

A Galp negoceia em contraciclo com o mercado petrolífero. O Brent avança 1,68%, para 61,80 dólares, e o WTI ganha 1,66%, para 58,74 dólares. O mercado do ‘ouro negro’ está a reagir ao engarrafamento no Canal do Suez provocado por um navio encalhado. Um navio de carga, de 200 mil toneladas segundo a Bloomberg, está esta quarta-feira a bloquear o Canal do Suez, no Egito, impedindo a passagem de outras embarcações. A via navegável em causa liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo e é uma das ligações marítimas mais importantes entre a Ásia e a Europa. O navio em causa é um porta-contentores que encalhou, depois do casco ter ficado preso na sequência de fortes rajadas de vento.

Ainda no PSI 20, a energética EDP também se evidencia ao ceder 0,24%, para 5,012 euros, seguida pela Sonae, que desce 0,89% para 0,783 euros, e pela NOS, que desliza 0,64%, para 3,106 euros.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,26% face ao dólar, para 1,1819 dólares. Na relação com a libra a moeda da zona euro aprecia 0,20%, para 0,8631 libras. A libra deprecia 0,41% face ao dólar, para 1,3693 dólares.