PSI 20 acompanha Europa no vermelho. Quebra de mais de 3% do BCP pressiona bolsa nacional

A bolsa portuguesa negoceia em terrena negativo, acompanhando o pessimismo que vigora nas principais congéneres europeias, esta sexta-feira. O principal índice bolsista português cai 1,67%, para 4.707,63 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX recua 1,44%, o britânica FTSE 100 perde 0,71%, o francês CAC 40 cai 1,01% e o espanhol IBEX35 cai 1,04%. Os mercados estão a assistir a um sell-off das obrigações, com a Europa a não resistir à tendência.

Na bolsa portuguesa o BCP é o principal destaque, liderando as perdas. O banco liderado por Miguel Maya afunada 3,40%, para 0,1206 euros, depois do banco ter anunciado lucros de 183 milhões , com provisões de 841,2 milhões, em 2020. O BCP revelou, ainda, que vai manter a suspensão da distribuição de dividendos pelo menos até setembro.

Os CTT (-2,40%), a Navigator (-2,18%) e a Mota-Engil (-2,16%) também contribuem para a queda do PSI 20.

O sector da energia também se destaca, com a Galp a perder 1,92%, para 9,482 euros, e a EDP a cair 1,47%, para 4,750 euros, um dia depois de ter apresentado o plano estratégico até 2025.

O mercado petrolífero também negoceia no vermelho esta sexta-feira. O barril do Brent, que é negociado em Londres e é referência para Portugal, cai 0,77%, para 65,60 dólares. Já o WTI, em Nova Iorque, perde 0,87%, para 62,95 dólares. O “ouro negro” negoceia em baixa em vésperas de uma reunião da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Os principais países exportadores poderão vir a mudar de estratégia tendo em conta o aumento dos preços.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,15% face ao dólar, para 1,2157 dólares. Já na relação com a libra, a moeda da zona euro aprecia 0,29%, para 0,8713 libras. A libra deprecia 0,44% face ao dólar, para 1,3950 dólares.