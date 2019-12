PSI 20 avança impulsionado pelas papeleiras, retalhistas e CTT

O principal índice bolsista português (PSI 20) soma 0,08%, para 5.132,65 pontos, em linha com as principais praças europeias esta sexta-feira, 6 de dezembro. Em Lisboa, dez empresas cotadas valorizam, cinco desvalorizam e três negoceiam sem variação.

Na bolsa portuguesa, os ganhos dos CTT (1,15%), das papeleiras Altri (1,69%), Navigator (1,64%) e Semapa (0,73%) e das retalhistas Sonae (0,54%) e Jerónimo Martins (0,55%). Em terreno negativo, negoceiam BCP, NOS, Galp, EDP e EDP Renováveis.

Entre as principais congéneres europeias, o sentimento é de otimismo com os investidores a reagirem à informação de que a China está a trabalhar no sentido de conceder isenções de tarifas à importação de carne suína e soja dos EUA.

De acordo com o Mtrader do Millennium BCP, Ramiro Loureio, “o setor petrolífero vai estar em evidência, já que termina esta sexta-feira a reunião de dois dias da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), sendo que fontes próximas do caso indicam que a organização e os seus aliados poderão avançar com um corte na produção de 500 mil barris por dia”.