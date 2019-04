PSI 20 em alta numa sessão onde títulos da EDP, Galp e CTT são o o foco dos investidores

O principal índice bolsista português, PSI 20, negoceia em terreno positivo esta terça-feira, 23 de abril, 0,29% para 5.375,07 pontos, quando as principais bolsas europeias estão em queda.

Em Lisboa, os principais destaques são as performances das empresas cotadas do grupo EDP, dos CTT e da Galp.

A EDP, cuja oferta pública de aquisição (OPA) por parte da China Three Gorges (CTG) deverá cair se o fim da limitação de votos for chumbada na próxima assembleia geral de acionistas, soma 0,09%, para 3,44 euros. Este comportamento dos títulos da energética surgem após a CTG ter emitido um comunicado na segunda-feira, 22 de abril, onde afirma que não renuncia à condição imposta para lançar a OPA – de que seja aprovada o fim da limitação de votos.

A EDP Renováveis acompanha a tendência da empresa liderada por António Mexia e cresce 0,11%, para 8,76 euros.

Ainda no setor energético, a Galp avança 1,80%, para 14,67 euros. A petrolífera beneficia da forte valorização registada pelo crude nos mercados internacionais: o barril do Brent, negociado em Londres e que é referência para Portugal, negoceia nos 74,50 dólares, avançando 0,62%; já o WTI, negociado em Nova Iorque, soma 0,78%, para 66,06 dólares.

O setor petrolífero está a reagir também ao fim de algumas sanções impostas ao Irão, país exportador de petróleo, por parte dos Estados Unidos. As sanções passam pela interdição a qualquer país de importar crude do Irão, sob pena de sofrer uma retaliação dos Estados Unidos.

O setor do retalho do retalho também contribui para a boa performance do PSI 20, com a Jerónimo Martins (0,11%) e a Sonae SGPS (0,52%) a negociarem em alta.

Em contraciclo, destacam-se os títulos dos CTT – Correios de Portugal, empresa liderada por Francisco Lacerda que esta terça-feira realiza a sua assembleia geral anual num cenário de dividendos generosos mas com incertezas face ao futuro da empresa. OS CTT caem 1,75%, para 2,70 euros.

