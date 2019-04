PSI 20 em queda pressionada por EDP, Semapa e Navigator

O principal índice bolsista português, PSI 20, perde 0,13%, para 5.390,28 pontos, esta quarta-feira, quando as principais congéneres europeias negoceiam mistas, num dia marcado pela publicação da evolução da economia chinesa no primeiro trimestre – o produto interno bruto cresceu 6,4%.

Em Lisboa, a penalizar o índice estão as quedas das empresas cotadas EDP (-0,53%), Nos (-0,74%), Semapa (-0,66%) e Navigator (-0,42%).

Ainda assim, o destaque são os títulos do BCP que negoceiam na zona de resistência 0,25 euros. “Se o título conseguir superar esse nível e se se mantiver acima dele, então crescem as probabilidades do recente rally assumir um caráter mais sólido. Não é de excluir, dados os ganhos acumulados nas últimas sessões, que ocorra um ligeiro recuo antes da ação realizar um novo teste à zona dos 0,25 euros”, lê-se no diário da bolsa do BPI. O banco liderado por Miguel Maya soma 0,20%, para 0,25 euros, embora incapaz de inverter a tendência da praça portuguesa.

Também a EDP Renováveis negoceia em alta ao somar 0,23%, para 8,64 euros, após ter sido alvo de uma revisão em alta por parte do Société Générale, que subiu o preço-alvo da empresa liderada por João Manso Neto para 10 euros.

[Dados das 8h20]