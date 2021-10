PSI-20 encerra em terreno positivo à boleia do BCP e em sintonia com a Europa

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, impulsionada pelos ganhos do Banco Comercial Português (BCP), mantendo a tendência de abertura e fechando em sintonia com as suas congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) subiu 1,29%, para 5.530,67 pontos.

As ações do BCP impulsionaram a bolsa portuguesa para o ‘verde’, um dia após o conselho de administração do Bank Millennium ter informado o mercado que tomou a decisão de criar, nas suas contas do terceiro trimestre de 2021, 451,8 milhões de zlotys (99,15 milhões de euros) de provisões para riscos jurídicos relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo banco.

No PSI-20, destaque para o BCP, com as ações a valorizarem 5,49% para os 17 cêntimos. Segue-se a EDP Renováveis que avança 1,65% para 20,90 euros, a Galp que sobe 1,27% para os 9,716 euros, a Jerónimo Martins que aumenta 1,49% para os 18,405 euros e a EDP que ganha 0,49% para os 4,534 euros.

Entre as principais praças europeias, o francês CAC 40 subiu 1,65%, o espanhol IBEX 35 valorizou 2,14%, o alemão DAX aumentou 1,85% e o britânico FTSE 100 também encerra a sessão no ‘verde’ a ganhar 1,20%.

O preço do petróleo está a subir nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI aumenta 1,30% para os 78,44 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 1,39% para os 82,21 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,01% face ao dólar norte-americano, para 1,1557 dólares.