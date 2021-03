PSI 20 inverte tendência de abertura e segue no ‘verde’ a meio da sessão

A bolsa portuguesa segue em terreno positivo, invertendo a tendência de abertura, e contrariando as suas congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI-20) sobe 0,37%, para 4.856,84 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX perde 0,04%, o francês CAC 40 diminui 0,30% e o britânico FTSE 100 recua 0,20%. Em sentido contrário, o espanhol IBEX 35 valoriza 0,64%.

“Os mercados europeus estão a ser negociados em baixa durante a sessão de hoje. As novas variantes do coronavírus estão a espalhar-se rapidamente e tem vindo a afetar o sentimento no mercado, especialmente o mercado europeu. Existem até rumores de que o Velho Continente poderá não conseguir aproveitar os períodos da primavera e verão, no caso de continuarem com as restrições”, comenta o analista da XTB, Henrique Tomé.

Henrique Tomé acrescenta que “a chanceler alemã, Angela Merkel, e os líderes regionais decidiram impor novas medidas de confinamento mais rígidas na Alemanha durante o período da Páscoa. As lojas estarão fechadas durante os primeiros 5 dias de abril (as lojas de alimentos abrirão no dia 3 de abril), as reuniões serão limitadas a uma única casa e não mais do que 5 pessoas, enquanto as reuniões públicas serão proibidas. As restrições gerais de confinamento serão prolongadas até 18 de abril”.

Na bolsa portuguesa, destaque para a Galp, que lidera as perdas com as ações a desvalorizarem 2,13% para os 9,86 euros. Segue-se a Altri que recua 1,59% para 5,895 euros e a Sonae que perde 1,20% para os 0,781 euros. Em sentido contrário, a Teixeira Duarte lidera os ganhos na bolsa portuguesa a valorizar 1,95% para os 0,094 euros, com a EDP em seguida a ganhar 1,50% para os 5,008 euros.

O preço do petróleo está a descer nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI diminui 3,61% para os 59,34 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 3,74% para os 62,20 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,41% face ao dólar norte-americano, para 1,1882 dólares.