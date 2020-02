PSI 20 negoceia ‘flat’ quando Galp cai mais de 1% depois de reportar quebra de 21% nos lucros

O principal índice bolsista português (PSI 20) soma 0,01%, para 5.398,03 pontos, quando as principais congéneres europeias negoceiam no vermelho esta terça-feira, 18 de fevereiro. Na bolsa portuguesa, sete empresas cotadas negoceiam em alta e onze desvalorizam.

Os ganhos dos títulos da EDP (0,83%), EDP Renováveis (0,31%), do BCP (0,10%) e CTT (0,42%) aguentam o PSI 20 em terreno positivo.

Mas negociação ‘flat’ que se verifica na bolsa portuguesa é, por oposição, pressionada pelas perdas da Galp, da Ibersol e das papeleiras Altri, Navigator e Semapa.

A empresa petrolífera portuguesa Galp Energia cai 1,17%, para 13,96 euros, depois de ter reportado hoje, antes da abertura do mercado, um desaceleramento de 21% no lucro líquido ajustado registado em 2019. No quarto trimestre de 2019, o resultado alcançado foi de 157 milhões de euros, 44% acima do registado no mesmo período de 2018. Neste período, o EBITDA ajustado aumentou 32% para 653 milhões de euros, face aos 666 milhões de euros esperados. No final de 2019, a dívida líquida era de 1.435 milhões de euros.

A petrolífera apresenta esta terça-feira uma atualização da execução estratégica da empresa, bem como o desempenho operacional e financeiro em 2019.

Para além da Galp, ao longo desta semana a EDP Renováveis, a EDP, a Jerónimo Martins, o BCP, a Sonae Capital, a NOS irão publicar os seus resultados.

Entre as principais praças europeias, o sentimento dos investidores é de pessimismo depois de a Apple ter revelado um mau momento aos investidores. A empresa norte-americana reportou na segunda-feira que deverá falhar as metas de receitas traçadas para o primeiro trimestre de 2020, devido aos efeitos do surto do Covid-19, quer na produção quer na procura na China.

“A condicionar o sentimento está o profit warning da Apple para o trimestre em curso, devido ao coronavírus, pondo os fornecedores europeus sobe o olhar atento dos investidores”, comenta o MTrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.