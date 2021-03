PSI 20 no vermelho com Europa preocupada com a queda da lira turca e novos confinamentos

O PSI-20 fechou a primeira sessão da semana no vermelho, como a maioria das principais praças europeias, num dia marcado pela queda abrupta da lira turca e pela continuação das preocupações com a pandemia no continente, que abrandaram os ganhos no mercado obrigacionista.

A bolsa lisboeta fechou a perder 0,26% até aos 4.835,71 pontos. Já o IBEX 35 perdeu 1,70%, ou 144 pontos, batendo nos 8.349,00, enquanto que o CAC 40 caiu 0,49% até aos 5.968,48 pontos. O DAX 40 fugiu às quedas, subindo até aos 14.663,85, ou 0,29%, assim como o FTSE 100, que atingiu os 6.726,68 pontos, uma subida de 0,27%.

A inesperada e surpreendente decisão de Recep Tayyip Erdogan, o presidente turco, de substituir o governador do Banco Central da Turquia levou a uma venda de títulos do país, incluindo da sua divisa, com os investidores fortemente preocupados com pressões inflacionistas numa economia agora incapaz de lidar com as mesmas, perante a insistência do presidente em baixar as taxas de juro. O governador agora afastado estava a ser largamente acreditado pela recuperação da divisa nos últimos meses.

Esta performance da lira turca, que chegou a cair 15% durante a sessão, mas estabilizou à volta dos 7,8 no par com o dólar americano, levou a fortes perdas nalguns bancos com grande exposição à moeda, como o BBVA, que perdeu 6,88%, empurrando para baixo o índice madrileno.

Por outro lado, dados mais fortes do que o inicialmente esperado no sector automóvel evitaram perdas maiores. A subida no DAX 40 é explicada, em parte, pela performance de cotadas como a Volkswagen, que valorizou 12,75% na sessão.

Em Lisboa, a Altri liderou as quedas ao perder 2,68%. Destaque ainda para o BCP, que perdeu 2,32%, e a Galp Energia, que recuou 1,71%. A CTT perfilou-se como dos maiores vencedores do dia, com uma valorização de 3,92%, bem como a Ramada, que ganhou 6,74%.