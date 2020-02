PSI 20 perde mais de 1,5% quando congéneres europeias continuam receosas com propagação do coronavírus

O principal índice bolsista português (PSI 20) cai 1,65%, para 5.026,04 pontos, em linha com as principais congéneres europeias que registam perdas acentuadas esta quinta-feira, 27 de fevereiro. Os índices revelam volatilidade quando os investidores continuam receosos com a propagação do coronavírus na Europa.

“As últimas sessões pautaram-se não só pelas quedas elevadas da bolsa nacional como também pelo forte incremento da volatilidade”, consideram os analistas do BPI, para quem este padrão agrava-se com “a conjuntura bolsista está a ser dominada pelo sentimento, igualmente volátil, dos investidores”.

Isto é, na bolsa portuguesa 17 das 18 empresas cotadas estão a negociar em queda. Os setores que mais penalizam o PSI 20 é o energético: EDP Renováveis (-1,90%), EDP (-0,85%), Galp (-2,55%) e REN (-1,12%).

Destaque para a EDP que na quarta-feira, após o fecho da sessão, reportou à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) que a China Three Gorges alienou 1,8% a troco de 292,9 milhões de euros. As ações foram vendidas a 4,45%. Os árabes da Mubadala também cortaram a sua posição na energética.

Na banca, o BCP tomba mais de 3%. Já o setor da pasta e do papel também contribui para a queda generalizada da praça portuguesa: Altri (-2,63%), Navigator (-0,95%) e Semapa (-0,34%).

Empresas como a Mota-Engil (-3,27%) e Pharol (-4,83%) também prejudicam.

Entre as principais congéneres os investidores revelam receios quanto à propagação do coranavírus. “A expansão do coronavírus na Europa aumenta exponencialmente a sensibilidade dos investidores a notícias relacionadas com o surto”, indicam os analistas do BPI.