PSI 20 valoriza mais de 1% no fecho da sessão impulsionado pelo BCP e Navigator

O principal índice bolsista português, PSI 20, terminou a sessão desta terça-feira a valorizar 1,10% para 5.339,48 pontos, seguindo a tendência das congéneres europeias que abriram a sessão a negociar em terreno positivo.

Das principais cotadas portuguesas, destaque para o BCP que sobe 1,86% para 0,19 euros. Também a Navigator cresce 2,91%, para 3,40 euros, no dia em que a empresa irá reportar as suas contas trimestrais após o fecho, inaugurando assim a época de resultados da bolsa nacional. Por sua vez, a Semapa valoriza 2,24%, para 12,76 euros.

Em terreno positivo está também a Corticeira Amorim, que sobe 2,28% para 10,78 euros, e a Mota Engil, que valoriza 1,50% para 1,69 euros e a EDP, que sobe 1,23%, para 4,70 euros, no dia em que circula a informação de que a empresa nacional pode estar em negociações com a petrolífera francesa Total, para a venda da central de gás de Castejon, com capacidade instalada de 800 MW.

As únicas cotadas nacionais a negociarem no ‘vermelho’ neste fecho de sessão são a F. Ramada, que cai 1,76%, para 5,58 euros, a Sonae Capital, que desce 0,26%, para 0,76 euros, a Ibersol que desvaloriza 2,67%, para 8,76 euros e a Pharol que deprecia 0,10%, para 0,09 euros.

Na Europa as cotadas terminaram a sessão a negociarem no ‘verde’. Na Alemanha, o DAX cresce 1,01%, no Reino Unido, o FTSE 100 sobe 0,69%, o francês CAC 40 valoriza 0,65%, o holandês AEX cresce 1,09%. Em Espanha, o IBEX35 valoriza 0,57% e o italiano FTSE MIB sobe 0,74%.

A cotação do barril de Brent valoriza 1,75%, com valor de 54,20 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 1,11%, para 50,12 dólares por barril,

No mercado cambial o euro valoriza 0,11%, para 1,09 dólares.