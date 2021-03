PSI-20 continua em terreno negativo em sintonia com a Europa

A bolsa portuguesa segue no ‘vermelho’, mantendo a tendência de abertura, e seguindo em sintonia com as suas congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) sobe 0,26%, para 4.830,27 pontos.

Entre as principais praças europeias, só o alemão DAX se mantém em terreno positivo, a ganhar 0,18%. Já o britânico FTSE 100 recua 0,55%, o francês CAC 40 diminui 0,11% e o espanhol IBEX 35 desce 0,87%.

“Apesar do painel económico da Chanceler alemã ter afirmado que a economia irá crescer menos que o esperado este ano, o índice alemão valoriza, impulsionado pelos ganhos da BMW e Volkswagen. De realçar que a BMW afirmou que estima duplicar a rentabilidade este ano e que pretende que metade das vendas globais sejam veículos elétricos até 2030. Já a Volkswagen segue animada, após afirmar que pretende ser líder global de veículos elétricos até 2025”, comenta o analista da Millennium investment banking, Ramiro Loureiro.

Na bolsa portuguesa, destaque para a EDP Renováveis, que lidera as perdas com as ações a desvalorizarem 2,89% para os 17,46 euros. Segue-se a Pharol que recua 2,18% para 0,1164 euros e a Navigator que perde 1,37% para os 2,732 euros. Em sentido contrário, a CTT lidera os ganhos a valorizar 1,71% para os 2,97 euros, com o BCP em seguida a ganhar 0,96% para os 0,1157 euros.

O preço do petróleo cai nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI desce 0,90% para os 64,22 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 1,16% para os 67,60 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,09% face ao dólar norte-americano, para 1,1913 dólares.