PSI20 segue otimismo das praças mundiais e fecha em alta

O principal índice bolsista português encerrou a sessão desta segunda-feira a negociar em terreno positivo, a subir 0,72% para os 5.276,13 pontos. A Sonae Capital, a Mota-Engil e a Altri continuaram a tendência iniciada na abertura de mercado e foram as empresas cotadas que fecharam a sessão com maior valorização na praça nacional.

Entre as 18 cotadas da praça lisboeta, 12 negociaram no verde, com destaque para o peso-pesado Galp, que liderado os ganhos no setor energético ao subir 1,48% para 14,725 euros. Ainda entre as cotadas de energia, a EDP Renováveis ganhou 0,72% para 8,38 euros e a REN valorizou 0,76% pata 2,654 euros. Em contra-ciclo, a EDP perdeu 0,28% para 3,227 euros.

Também a Mota-Engil continua a beneficiar da onda de otimismo da semana passada e avançou 3,98% para 2,22 euros, enquanto no setor papeleiro a Altri ganhou 3,84% para 7,58 euros e a Navigator ganhou 2,04% para 4,408 euros.

Já o banco liderado por Miguel Maya avançou 0,25% para 0,2441 euros, enquanto no setor do retalho, a Sonae subiu 1,47% para 0,964 euros e a Jerónimo Martins ganhou 0,96% para 13,40 euros.

Entre as principais congéneres europeias, os investidores revelam otimismo com a evolução das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. De acordo com o “Wall Street Journal”, a guerra comercial estará perto do fim. A China poderá aceitar reduzir as tarifas sobre os automóveis importados produtos agrícolas, químicos e a aumentar as compras de produtos americanos – bem como a práticas sobre os direitos de proteção da propriedade intelectual. Os EUA, por seu turno, estará disposto e preparado para levantar as sanções aplicadas em 2018.