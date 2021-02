PSOE acusa Podemos de querer ser Governo e oposição. Coligação em Espanha ameaça ruir

A coligação que sustenta o Governo espanhol, constituída por PSOE e Unidas Podemos, começa a mostrar sinais de desgaste com vários episódios, como relata este domingo o jornal “El País”.

“Tem apenas um ano de vida mas a coligação começa a mostrar claros sintomas de fadiga. O PSOE culpa a Unidas Podemos, a quem acusa de querer ser Governo e oposição e o grupo de Pablo Iglesias responsabiliza os socialistas por recusaram-se a cumprir o que assinou em temas como a limitação do valor dos alugueres”, realça o jornal espanhol.

De acordo com o “El País”, o tema da limitação do valor dos alugueres é, neste momento, “a batalha que mais tensão gera internamente” mas existem outras situações que estão a desgastar a coligação governamental com um ano de existência.

“O Podemos censura o PSOE por apresentar leis de forma unilateral e os socialistas não perdoam o Podemos de procurar votos no Congresso e que os próximos de Iglesias sondem o PP para chumbar as leis socialistas”, escreve o “El País”.

O socialista Pedro Sánchez foi reconduzido a 7 de janeiro do ano passado como primeiro-ministro pelo Congresso dos Deputados espanhol (parlamento), num Governo de coligação minoritário com a formação de extrema-esquerda Unidas Podemos. Na altura, a investidura de Sánchez põe fim a quase um ano de paralisia política em que liderou um executivo de gestão.