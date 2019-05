PSP Madeira lança campanha ‘phone off’ para reduzir uso do telefone na condução

A PSP Madeira vai lançar a campanha ‘phone off’, entre 6 e 12 de maio, com o objetivo de reduzir a quantidade de coimas aplicadas pela utilização do telefone, em condução, e para prevenir este tipo de comportamento.

Nos primeiros quatro meses do ano a PSP Madeira registou cerca de 126 infracções pelo uso do telemóvel durante a condição. A campanha ‘phone off’ vai ser direcionada para a “fiscalização de trânsito em especial para o exercício da condução com utilização do telemóvel”, anunciou a força policial.

Os resultados desta campanha, que também se realiza no continente, serão divulgados a 13 de maio.

A força policial sublinha estudos que mostram que a utilização do telemóvel durante a condução “aumenta 4 vezes o risco de ocorrência de acidente de viação, e que uma conversa telefónica durante a condução, “possui efeitos tão

nocivos” como conduzir sob influência de álcool.