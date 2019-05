PSP usa o verbo ‘estorvar’ para apelar ao civismo pelas trotinetes abandonadas nos passeios

A micro-mobilidade entrou em força em Portugal, sendo que as trotinetes já se espalharam desde Lisboa para outras cidades do país. No entanto, isto significa que estas mesmas trotinetes de nove empresas diferentes se tornaram um “estorvo” para quem quer andar nos passeios em várias cidades portuguesas.

Apesar de contarem com locais específicos para o estacionamento, os utilizadores deste novo tipo de mobilidade nem sempre cumprem as regras das respetivas aplicações para smartphones. Por essa razão, a Polícia de Segurança Pública(PSP) fez uma publicação nas suas redes sociais a alertar para este facto.

É com o verbo “estorvar” que a PSP define esta nova moda da mobilidade, explicando de seguida o significado da mesma palavra. “Causar estorvo a; embaraçar” ou “dificultar; impedir” são as definições que o dicionário Priberam disponibiliza para este verbo.

Na descrição da publicação, a PSP garante que apela “ao civismo e à mobilidade, para todos”, embora na fotografia mencionem os indivíduos com mobilidade reduzida, crianças, animais, seniores e emergências médicas.

Ainda assim, uma das queixas mais replicadas na caixa de comentários pelos cidadãos portugueses é o mau estacionamento dos automóveis em cima dos passeios. Um comentário afirma mesmo “Trotinetes em cima do passeio: inadmissível!!! Carros em cima do passeio: compreensível!!!”, enquanto outros utilizadores comparam as trotinetes aos automóveis dizem que os últimos são o maior problema nas cidades.

As trotinetes elétricas devem ser colocadas nos locais próprios para o efeito. Apelamos ao civismo e à mobilidade, para todos.Partilhem este post. Posted by Polícia Segurança Pública on Tuesday, 21 May 2019