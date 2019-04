PSP veda acesso ao local do acidente de autocarro na Madeira

No autocarro seguiam 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.

A Lusa constatou no local o grande movimento de ambulâncias de várias corporações que transportam os feridos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e das forças de segurança.

Um cordão policial está a impedir o acesso à estrada do Caniço de Baixo, em Santa Cruz, na Madeira, onde um autocarro com turistas se despistou pelo decline, provocando pelo menos 28 mortos e 22 feridos.

Recomendadas

: Undefined offset: 0 inon line: Trying to get property of non-object inon line