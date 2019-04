Puma com vendas recorde no primeiro trimestre

1 Que leitura faz do quadro jurídico de propriedade intelectual? 2 as empresas estão preparadas para a defesa de marcas e patentes? Manuel Lopes Rocha, Sócio coordenador da equipa de propriedade intelectual da PLMJ 1 – Trata-se de um dos quadros jurídicos mais unificados ao nível da União Europeia e, até, no mundo. Por isso, […]