Puma vai patrocinar Manchester City por 700 milhões de euros

A Puma assinou um contrato de patrocínio com o City Football Group (CFG), a empresa dona do Manchester City, por 700 milhões de euros já a partir da próxima temporada, revela o “El Economista”, esta quinta-feira.

A marca alemã irá também patrocinar o Girona de Espanha, o Atlético Torque do Uruguai, o Melbourne City da Austrália e o Sichuan Jiuniu da China, clubes que estão ligados ao CFG, num contrato que terá uma duração de dez anos.

Apesar de não terem sido dados detalhes sobre o contrato, a imprensa inglesa indica que os 700 milhões de euros deverão ser distribuídos sob os critérios que a Puma considere apropriados entre as cinco equipas.

Este negócio vai fazer com que a Puma patrocine cinco equipas de quatro continentes, naquele que é visto como mais um passo da Puma em recuperar a sua posição no ‘top 3’, do mercado de retalho desportivo, estando atrás apenas da Nike e da Adidas.

O CEO da Puma, Bjorn Gulden, considera que este é “o maior negócio” da marca “tanto ao nível de expansão, como de ambição.”

A empresa alemã também tem vindo a patrocinar jogadores como Luis Suarez, do Barcelona, David Silva, do Manchester City, ou Jan Oblak, do Atlético Madrid, tendo regressado à NBA nos últimos meses depois de 20 anos de ausência.