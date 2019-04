Putin envia condolências a Angela Merkel pelas vítimas mortais alemãs no acidente da Madeira

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentou condolências do Estado russo à chanceler alemã, Angela Merkel, e ao presidente da república germânica, Frank-Walter Steinmeier, pelas vítimas mortais no acidente da Madeira, num telegrama enviado esta quinta-feira, 18 de abril.

“Por favor, transmita meus sinceros pêsames e condolências às famílias e amigos do falecido e desejam a mais rápida recuperação aos feridos”, escreveu Putin no telegrama, citado pela agência noticiosa Interfax.

Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas, alemães segundo as autoridades regionais, em Santa Cruz, na Madeira. Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses.

As vítimas mortais são 11 homens e 18 mulheres e são todas de nacionalidade alemã, segundo as autoridades regionais da Madeira. Hoje, o chefe de gabinete da chanceler alemã, Angela Merkel, disse que um avião com apoio médico está pronto para voar para a Madeira com a missão de transportar para a Alemanha os afetados pelo acidente ocorrido na quarta-feira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez saber que desloca-se ao Funchal na sexta-feira, 19 de abril. Entretanto, o Governo português já decretou três dias de luto nacional, como forma de expressão de pesar e de solidariedade de toda a população nacional para com as vítimas, e suas famílias.