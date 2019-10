Putin: “Ninguém explicou à Greta Thunberg que o mundo moderno é complexo e diferente”

Depois do seu discurso nas Nações Unidas que mereceu amplo destaque na comunicação social em todo o mundo, o presidente russo veio a público dizer que rejeita receber lições da ativista ambiental Greta Thunberg.

“Posso desapontá-los, mas não partilho o entusiasmo geral em relação ao discurso de Greta Thunberg”, disse Vladimir Putin num evento em Moscovo, citado pela Reuters.

“Ninguém explicou à Greta que o mundo moderno é complexo e diferente e que as pessoas em África ou em muitos países asiáticos querem ter o mesmo nível de riqueza que a Suécia”, destacou o presidente russo.

“Tenho a certeza que a Greta é uma rapariga gentil e muito sincera. Mas os adultos devem fazer tudo para não colocar adolescentes e crianças para situações extremas”, defendeu Vladimir Putin.

Um membro da Duma, a casa baixa do parlamento russo, convidou recentemente a ativista ambiental a visitar a Rússia.

Antes, já o presidente norte-americano tinha reagido ao discurso da jovem sueca durante a cimeira do clima em Nova Iorque. “Ela parece uma rapariga muito feliz com um futuro maravilhoso e risonho. Gostei de a ver”, escreveu o presidente nas redes sociais na segunda-feira à noite, aparentemente de forma sarcástica.

A ativista ambiental Greta Thunberg reagiu às declarações de Donald Trump sobre si passado pouco tempo, mudando a sua descrição no Twitter para ” rapariga muito feliz com um futuro maravilhoso e risonho”.

O discurso emotivo da ativista ambiental durante a Cimeira do Clima nas Nações Unidas chamou a atenção da comunicação social em todo o mundo. “Vocês roubaram-me os meus sonhos e a minha infância com as vossas palavras vazias”, disse Greta Thunberg. “Os olhos das gerações futuras estão sobre vós. E se vocês falharem-nos, nós nunca nos vamos perdoar. Não vamos deixar que vocês fujam às vossas responsabilidades. Aqui e agora é onde tudo começa”.

“As pessoas estão a sofrer, as pessoas estão a morrer, ecossistemas inteiros estão a colapsar. Estamos no princípio de uma extinção em massa e vocês só conseguem falar sobre dinheiro e fantasiar com um crescimento económico eterno”, disse a jovem sueca de 16 anos.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019