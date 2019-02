Qantas Airways anuncia política de sustentabilidade única no mundo

A australiana Qantas Airways anunciou um plano ambicioso de sustentabilidade com o objetivo de ser a primeira companhia aérea a reciclar e reutilizar, pelo menos, três quartos do lixo que produz até 2021.

A empresa transporta 50 milhões de passageiros por ano e produz cerca de 30 mil toneladas de lixo, número que equivale a 87 aviões Jumbo. O alerta foi feito por Alan Joyce, CEO do Grupo Qantas, em comunicado, onde reforçou que o compromisso ambiental da empresa “para com os seus acionistas e clientes e para com a comunidade mundial” quer adaptar-se às necessidades atuais.

Para atingir o objetivo, o Grupo Qantas, que inclui os parceiros QantasLink e Jetstar, quer eliminar cerca de 100 milhões de descartáveis por ano. Para isso, vai substituir, até 2021, dos voos e dos lounges da companhia cerca de 45 milhões de copos de plástico, 30 milhões de talheres descartáveis, 21 milhões copos de café e 4 milhões de protecções capilares por alternativas mais ecológicas.

Mas há outras medidas verdes. Os cartões de embarque e os manuais operacionais passam a ser digitais, evitando o desperdício de papel, querem aumentar a doação de alimentos, para combater o desperdício alimentar, planeiam reciclar as fardas antigas e têm metas rigorosas para reduzir o consumo de combustível, água e electricidade, apresentando o maior esquema de compensação de carbono do mundo.