Quais são as despesas que mais pesam na carteira dos portugueses?

– Habitação: a manutenção da casa é um encargo que 55% têm dificuldade em pagar e, para quase 50%, fazer face às contas da luz, da água e do gás também é um problema.

– Saúde: os constrangimentos atingem 45% das famílias. Mas os encargos com as idas ao dentista, as despesas com óculos ou aparelhos auditivos são dificeis de suportar para 59% dos portugueses.

– Alimentação: a maioria afirma não ter dificuldades em pôr comida na mesa, mas quase um terço das famílias têm de fazer restrições. Colocar carne e peixe na mesa, por exemplo, é díficil para quase metade dos agregados familiares.

– Mobilidade: nesta rúbrica, 47% dos inquiridos dizem enfrentar dificuldades e isso deve-se sobretudo aos encargos com o automóvel, uma limitação para uma elevada percentagem (68%). Já no que diz respeito às despesas com transportes públicos, as dificuldades afetam um quarto dos agregados.

– Educação: Para 32% das famílias, está longe de ser fácil arcar com as despesas de educação, sobretudo do ensino superior.

– Tempos livres: Para 47% dos portugueses, lazer e cultura são luxos difíceis de financiar. Para dois terços, fazer férias fora de casa é uma miragem. E até as escapadinhas de fim de semana ficam fora do radar de 60% das famílias. Ir a concertos, ao cinema ou ao teatro, são atividades que, para 26%, estão praticamente fora de questão.