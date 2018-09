Quais são os bancos que já disponibilizam transferências imediatas?

Ler mais

As novas transferência imediatas ficaram disponíveis esta semana e, pelo menos, 11 bancos em Portugal já estão a implementar. Entre os cinco maiores – BCP, Santander, BPI, Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco, apenas o último não confirmou a intenção de o fazer, mas poderá haver custos.

O novo subsistema do Sistema de Compensação Interbancária (SICOI) assegura o processamento contínuo de transferências a crédito, 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano, com disponibilização dos fundos nas contas dos beneficiários em menos de 10 segundos.

“O Millennium bcp foi um dos primeiros bancos a aderir ao subsistema das transferências imediatas. Temos o serviço disponível desde a primeira hora, quer para particulares quer para empresas”, explicou fonte oficial, ao Jornal Económico. No entanto, o preçário não está ainda disponível pelo que não foi possível confirmar os custos associados.

Já o BPI confirmou que “tem o serviço desde o passado dia 18 de setembro”, disponível no BPI Net e muito brevemente nos restantes canais digitais. “O valor cobrado é dois euros mais IS”, disse o BPI, enquanto a Caixa Geral de Depósitos explicou que está em processo de implementação, o que acontecerá o mais depressa possível.

Também o Santander já disponibiliza o serviço de transferências imediatas. “Os clientes já podem iniciar este tipo de pagamentos em qualquer dos canais oferecidos pelo Santander. Até ao final do ano, os clientes do banco com Conta Advance ou Conta Mundo 123, que já beneficiam de transferências SEPA gratuitas, têm também estas transferências incluídas”, referiu fonte oficial. “Para os restantes clientes, até final de 2018, as transferências imediatas terão um custo igual a uma transferência SEPA normal”.

O Novo Banco não respondeu às questões do Jornal Económico. Entre os mais pequenos, o Montepio também já está a implementar e explica que “o que o Montepio fez foi incluir essas transferências numa oferta, onde não se paga transferências, são ilimitadas e sem custos nos canais automáticos, e agora essas também são gratuitas”.

Em Portugal, os instant payments já eram possíveis entre cartões MB portugueses através do sistema MB Way da SIBS, sendo que o novo sistema abrange contas de bancos aderentes em toda a Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA, na sigla em inglês).

Dos 34 países que integram a SEPA (dentro e fora da zona euro e da União Europeia), 17 já aderiram às transferências imediatas. Portugal integra 26% dos prestadores de serviços destas nações, tendo sido o país com maior taxa de cobertura: 15 bancos aderentes (dos quais quatro ainda estão em processo de adesão), que representam 95% das contas e 15 milhões de utilizadores.

Dado ser um projeto pioneiro (que começou de forma piloto em julho), as transferências realizadas em Portugal na terça-feira ainda foram possíveis apenas entre contas nacionais. Já estão, no entanto, disponíveis nos vários canais atuais dos bancos.

O novo subsistema de transferências foi desenvolvido com base nos requisitos pan-europeus estabelecidos para o processamento destas operações. O modelo preconizado estabelece que as operações aconteçam num tempo máximo de 10 segundos. Para já, o montante máximo é de 15 mil euros, mas poderá vir a ser aumentado para servir as necessidades empresariais.