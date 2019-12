Qual o desafio das Fintech no contexto do mercado português? Assista amanhã ao “30’ a 3” com João Barros

“O desafio das Fintech no contexto do mercado português” é o tema da quinta de seis conversas mensais promovidas pelo Jornal Económico (JE) e pelo Montepio Crédito, num ciclo chamado “30’ a 3”. A quinta sessão do “30’ a 3” realiza-se esta quarta-feira entre as 18h30 e as 19h00, no restaurante Olivier Avenida, em Lisboa.

O CEO da empresa portuguesa de pagamentos Pagaqui, João Barros, é o convidado deste encontro, no âmbito num ciclo de conversas que visa promover o debate e o esclarecimento público sobre os temas mais decisivos para o futuro do país. O orador far-se-á acompanhar por Pedro Gouveia Alves, presidente do Montepio Crédito, sendo a conversa moderada por André Cabrita-Mendes, editor do JE.

Inicialmente este debate estava marcado para esta terça-feira, 3 de dezembro, mas foi reagendada para amanhã devido a questões técnicas.