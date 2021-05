Ricardo Baptista Leite, médico, deputado, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD e coordenador científico da saúde pública na Universidade Católica Portuguesa, é o convidado no almoço-debate do ICPT com o tema “Um caminho para a cura – O futuro da saúde em Portugal”.

O Jornal Económico é media partner deste evento pelo que poderá acompanhar esta intervenção através do site e das redes sociais do jornal.