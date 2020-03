Qual o impacto do coronavírus na economia? O programa “Pensamento Crítico”, da autoria de Marco Silva, consultor estratégico e de investimentos, vai ter vários temas em debate, com especial destaque para a forma como o Covid-19 pode determinar alterações no tecido económico do país.

O programa da plataforma JE TV conta esta semana com a presença das economistas Susana Peralta e Sandra Maximiano mas também com o testemunho de Ricardo Mexia, Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública.