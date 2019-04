“Quando Portugal mais precisa o PS desperdiça”. CDS critica corte no investimento público

O CDS-PP criticou esta quarta-feira o corte no investimento público previsto no Programa de Estabilidade para este ano. O deputado democrata-cristão Pedro Mota Soares acusou o Partido Socialista (PS) de ser responsável pela “pior execução de sempre dos quadros comunitários” e lamentou a redução do investimento público em cerca de 500 milhões de euros já este ano.

“Uma das más notícias que está neste Programa de Estabilidade é a redução já para 2019 do investimento público em cerca de 500 milhões de euros”, afirmou Pedro Mota Soares, no debate do Programa de Estabilidade no Parlamento, que está a decorrer esta quarta-feira.

Pedro Mota Soares questionou o ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre “como é que vai conseguir executar melhor o quadro comunitário e garantir que Portugal consegue aproveitar melhor o dinheiro que vem de Bruxelas, quando tem menos dinheiro para ter na comparticipação pública nacional”.

“A verdade é só uma: quando Portugal mais precisa o PS desperdiça”, afirmou o centrista.

No Programa de Estabilidade, o Governo manteve a meta de défice de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019 e antecipou um excedente para 2020, de 0,3% do PIB. Já o crescimento da economia para este ano foi revisto em baixa para 1,9%, menos 0,3 pontos percentuais do que o Governo tinha antecipado.