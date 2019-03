Quanto custa um batizado em Portugal?

Uma vez tomada a decisão, pode dirigir-se à paróquia mais próxima da sua residência e preencher o formulário de inscrição que as paróquias costumam disponibilizar e agendar os encontros de preparação com o pároco para o batismo, nos quais é decidida a data da cerimónia e outros aspetos inerentes.

Deve ainda informar-se sobre quanto custa um batizado. Esta costuma ser uma data importante para os pais, padrinhos e família da criança, pelo que é usual ser feita uma festa de comemoração deste dia, para que fique na memória de todos os entes mais chegados.

Por norma, a criança é batizada antes de completar o seu primeiro ano. No entanto, pode preferir fazer esta cerimónia quando completa o primeiro aniversário e, desta forma, juntar ambas as festas numa só para poupar algum dinheiro.

Esta cerimónia pode ter custos muito reduzidos caso apenas se reúna a família na Igreja para o batismo. No entanto, conforme a tradição, após o ritual religioso é usual que as famílias e amigos se reúnam e prolonguem a festa pela tarde dentro, num momento de convívio e celebração.

Mas, afinal, quanto custa um batizado?

O custo desta cerimónia dependerá muito do tipo de festa que os pais querem organizar e também do orçamento que têm disponível.

Pode optar pelo aluguer de um espaço com catering para almoço e animação para passar uma tarde agradável ou, caso tenha condições e não tenha uma lista de convidados muito extensa, pode escolher reunir todos em sua casa e fazer algo mais intimista. Apesar de dar trabalho extra, sai mais em conta.

Para que tenha uma estimativa de quanto custa um batizado, efetuámos uma simulação para dois cenários distintos: por um lado, uma festa mais modesta com 25 pessoas e, por outro lado, para uma celebração mais luxuosa com 60 convidados.

Feitas as contas, conclui-se que um batizado mais simples e com um número reduzido de convidados pode ficar em 2 mil euros, enquanto um de maior dimensão pode chegar aos 6.175 euros.

De um modo geral, um batizado inclui duas áreas de planeamento: os preparativos em que constam os convites e lembranças, a roupa da criança e a vela de batismo e a cerimónia que conta com o aluguer do espaço e do catering, decoração, bolo, fotógrafo e ainda música e/ou animação durante a cerimónia e/ou festa.

Quanto custa um batizado em Portugal? Áreas de planeamento 25 convidados

(Cerimónia modesta) 60 convidados

(Cerimónia luxuosa) Preparativos Convites 75€ 300€ Lembranças 125€ 600€ Roupa da criança 100€ 150€ Vela de batismo, toalha e concha 50€ 75€ Cerimónia Aluguer do espaço 350€ 800€ Catering 625€ 3000€ Decoração 200€ 350€ Bolo 75€ 150€ Fotógrafo 150€ 250€ Música/Animação 250€ 500€ Total 2.000€ 6.175€

Mesmo optando por uma celebração mais modesta, o custo total pode atingir valores avultados, que pode não ter disponível ou não querer retirar das suas poupanças.

Neste sentido, solicitar um empréstimo bancário para ajudá-lo a financiar esta cerimónia tão especial e importante para a criança pode ser uma solução.

Já estimámos quanto custa um batizado em Portugal, mas quanto será que vai custar o pedido de crédito? Será que compensa? Vejamos o caso do batismo da Marta e o do André.

Qual a oferta de mercado de crédito para batizados?

O batismo da Marta: 2 mil euros a 24 meses

A Matilde e o António querem batizar a sua filha Marta. Este é um marco importante para o casal e, por isso, pretendem festejar a data junto da família e dos amigos mais próximos.

A cerimónia contará com 25 convidados e as despesas inerentes a esta festa, descritas na tabela acima, são de 2 mil euros.

O casal tem algumas limitações, pelo que pretendem solicitar um empréstimo, sem necessitar de mudar de banco, no montante de 2 mil euros a ser liquidado em 24 meses.

Comparámos as ofertas de cinco instituições bancárias que oferecem soluções de crédito para pequenos empréstimos e verificámos que a prestação mensal pode variar entre os 90,79 euros (opção do Cetelem) e os 92,76 euros (oferta do Crédito Puzzle BNI Europa).

Estamos perante uma oscilação de MTIC (Montante Total Imputado ao Consumidor) de 57,78 euros sendo que, na primeira oferta, o custo total do crédito seria de 2.226,96 euros e na segunda de 2.284,74 euros.

Crédito de 2 mil euros a 24 meses Banco Produto TAN (%) TAEG (%) Prestação mensal(*) MTIC Cetelem Projetos até 2400 euros 8,05% 11,3% 90,79€ 2.226,96€ Universo Crédito pessoal 8,05% 11,3% 90,79€ 2.226,96€ Cofidis Crédito Pessoal 6,35% 11,1% 92,81€ 2.227,44€ Montepio Crédito Crédito Pessoal 7,7% 13,5% 92,02€ 2.267,54€ BNI Europa Crédito Puzzle 10,1% 13,5% 92,76€ 2.284,74€

Dentro das opções acima apresentadas verifica-se que a TAEG pode ir de 11,3% a 13,5%. É necessário ter em consideração as taxas cobradas pelo banco, tais como comissões de abertura e imposto do selo, cujos montantes costumam ser adicionados à primeira prestação do crédito ou podem ser distribuídos pelas restantes mensalidades, dependendo da instituição financeira.

O batismo do André: 4.500 euros a 48 meses

Para o batismo do seu filho André, a Catarina e o João decidiram que queriam dar uma festa em grande, pelo facto de ser um evento muito importante para ambos e para as duas famílias.

Têm uma família grande e alguns amigos próximos que fizeram questão que estivessem presentes e, por isso, a cerimónia contou com 60 convidados.

Os custos do batizado atingem 6.175 euros. Porém, o casal contará com alguma ajuda das famílias que se ofereceram para cobrir 1.675 euros das despesas. Assim, o casal terá que pedir um empréstimo pessoal na ordem dos 4.500 euros a ser liquidado em 48 meses e não quer ter que mudar de banco para o fazer.

Mediante a comparação de 6 instituições bancárias que oferecem crédito pessoal para cerimónias e outros projetos, verificamos que a TAEG varia entre os 11,7% e os 13,7%.

O Cetelem é o que oferece a solução mais competitiva com uma TAEG de 11,7% e apresentando um custo total do crédito de 5.570,40 euros com uma prestação mensal de 112,3 euros.

Por outro lado, a oferta do Crédito Puzzle BNI verifica-se como a menos competitiva com uma prestação de 117,73 euros (mais 5,43 euros que a prestação da primeira), representando um MTIC de 5.785,25 euros.

Assim sendo, podemos concluir que a oferta de crédito para batizados em Portugal pode ter uma disparidade de 214,85 euros entre instituições.

Crédito de 4.500 euros a 48 meses Banco Produto TAN (%) TAEG (%) Prestação mensal(*) MTIC Cetelem Crédito Pessoal 8,8% 11,7% 112,3€ 5.570,40€ Universo Crédito pessoal 8,8% 11,7% 112,3€ 5.570,40€ Oney Crédito Pessoal 9,19% 11,4% 114,22€ 5.590,49€ Montepio Crédito Crédito pessoal 8,5% 12,2% 111,64€ 5.599,66€ Cofidis Crédito Pessoal 9,85% 13,1% 119,32€ 5.727,36€ BNI Europa Crédito Puzzle 11,2% 13,7% 117,73€ 5.785,25€

Como saber se deve recorrer a um empréstimo para batizado?

Apesar de não representar um custo tão avultado como comprar casa ou um carro, é uma decisão que deve ser bem ponderada.

Deve certificar-se, junto do seu cônjuge, de que dispõem de uma situação financeira estável, possuem um bom historial de crédito e um emprego efetivo para que não corram o risco de entrar em incumprimento e ficarem com prestações em atraso.

Ao comparar ofertas de crédito pessoal deve ter alguns aspetos em consideração, principalmente se as soluções são exclusivas para clientes do próprio banco ou se terá de pagar alguma comissão extra para abrir conta caso não seja cliente.

Deve também atentar ao valor da TAEG ao invés da TAN, pois é esta taxa que contém todos os encargos associados ao crédito, refletindo os custos totais de um empréstimo de forma mais eficaz.

Por fim, atente na prestação mensal que terá que pagar, uma vez que é um compromisso que terá de cumprir durante um certo período de tempo e que pode ter um impacto significativo nas suas finanças ao final do mês. Desta forma, é importante que calcule a sua taxa de esforço para avaliar as suas capacidades para pagar o crédito atempadamente.