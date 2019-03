Quarta fase da obra da Rua Fernão de Ornelas inicia-se segunda-feira

A quarta e última fase da obra da Rua Fernão de Ornelas vai iniciar-se na segunda-feira provocando alterações no trânsito.

As obras vão decorrer no Largo do Phelps e na Rua do Carmo, entre a Rua 31 de Janeiro e a Rua Cooperativa Agrícola do Funchal, diz a autarquia do Funchal.

Isto vai levar a que esteja proibida a circulação rodoviária na Rua do Carmo a oeste da Rua das Hortas, Rua do Seminário e na Rua Dr. Fernão de Ornelas, entre a Rua do Carmo e a Rua do Ribeirinho de Baixo, com exceção às viaturas que se dirigem aos parques de estacionamento e às viaturas que realizam operações de carga e descarga.

“Estas exceções estão autorizadas a circular nos dois sentidos nos arruamentos suprarreferidos, não sendo permitido o estacionamento para além do estritamente necessário às operações em apreço”, acrescenta a Câmara Municipal do Funchal.

A autarquia sugere que evite a circulação nas ruas em causa e como alternativa se utilize a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, a Rua João de Deus e a Via 25 de Abril.