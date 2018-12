Quatro ligações entre Lisboa e aeroporto de Gatwick canceladas

Fonte da ANA – Aeroportos de Portugal adiantou à Lusa que hoje de manhã, até às 11:30 de hoje, foram cancelados em Lisboa dois voos com destino a Gatwick e outros dois provenientes daquele aeroporto da periferia de Londres.

De acordo com a ANA, não há registo de cancelamentos hoje de manhã no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, nem no de Faro.

O aeroporto de Gatwick reabriu às 09:30 de hoje, depois de ter estado fechado desde quarta-feira à noite na sequência do avistamento de drones nas proximidades do terminal aéreo.

Muitas aeronaves foram desviadas para outros aeroportos, incluindo Paris e Amesterdão, enquanto as autoridades aeroportuárias pediram aos passageiros que contactassem as suas companhias aéreas para se informarem sobre a situação dos voos.

Cerca de 110 mil passageiros foram afetados na quinta-feira, e dez mil na noite de quarta-feira.

Na quinta-feira, a TAP informou que iria operar dois voos extra entre Lisboa e Heathrow, na região de Londres, para minimizar o impacto para os seus passageiros do encerramento temporário de Gatwick