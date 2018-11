Quatro voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Estão confirmados quatro cancelamentos de voos no Aeroporto da Madeira, de acordo com a plataforma online da infraestrutura aeroportuária.

Nas chegadas foi cancelado o voo da easyJet, das 08h50, com origem de Lisboa, e o das 09h20, da TAP, que vinha de Lisboa.

Nas partidas o voo das 09h20 da TAP, para Lisboa, e o das 10h05, da easyJet, para Lisboa, foram também cancelados.

De salientar ainda que os voos da Transavia, de Amesterdão, e o da easyJet, de Basileia, que deveriam chegar ao Aeroporto da Madeira, às 09h35 e às 10h15, foram desviados refere a infraestrutura aeroportuária.

Apesar disso e de acordo com a mesma plataforma online do Aeroporto da Madeira o voo da Binter, que vinha do Porto Santo, conseguiu aterrar no Aeroporto da Madeira.

De referir que a Madeira está esta segunda-feira sob alerta amarelo devido à chuva por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).